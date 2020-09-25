Режим ограничений на Орловщине продлен до 31 октября

Такое решение принял региональный оперштаб.

Ограничительные мероприятия, введенные в связи с коронавирусом, в Орловской области продлены до 31 октября. Соответствующее решение принял региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, органам власти уже поручено продолжить контроль соблюдения санитарных мероприятий на рынках, в магазинах, при оказании услуг в общепите, гостиницах, на транспорте и т.д.

— Особое внимание будет уделяться соблюдению на данных предприятиях норм социального дистанцирования и «масочного» режима, — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»