На ферме в орловской глубинке собак кормили трупами

Агрофирма нашла способ сэкономить на утилизации биологических отходов.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило о вопиюще грубых нарушениях, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки. Она прошла в отдаленном от областного центра Верховском районе и, кстати, была проведена по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Инспекторы нагрянули в одно из местных ООО, которое специализируется на производстве говядины и коровьего сырого молока.

При осмотре территории молочно-товарной фермы и летнего лагеря проверяющие наткнулись на биологические отходы, а именно на шкуры КРС и труп теленка. Напомним, такие отходы считаются опасными. Аграрии должны отвозить их на специализированное предприятие. В Орловской области это – ветсанутильзавод «Орловский». Однако при изучении документов было установлено, что проверяемое ООО в 2020 году договор с ветсанутильзаводом не заключало. Куда же хозяйство девало павших животных и отходы мясного производства?

«В период с января по июль текущего года в хозяйстве пало 124 головы КРС (телята), однако документы, в том числе ветеринарные сопроводительные, подтверждающие утилизацию трупов, отсутствовали, — пояснили по этому поводу в ТУ Россельхознадзора. — Кроме того, ветеринарным специалистом Общества не выдавались заключения об уборке, утилизации или уничтожении трупов, не проводились исследования на исключение особо опасных заболеваний (сибирская язва и пр.), а трупы телят были отданы охотникам на корм собакам».

Все перечисленное в ведомстве сочли грубыми нарушениями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Ведь подобное отношение к отходам может привести к вспышке и распространению опасных инфекционных заболеваний. По результатам проверки на фирму было заведено административное дело. Материалы рассмотрел местный суд. В результате было вынесено постановление о приостановке деятельности предприятия в части утилизации биологических отходов на 60 суток.

ИА «Орелград»