На спортивные состязания в Орле все-таки пустят зрителей

Власти разрешили наполнять стадионы почти на треть.

Управление физической культуры и спорта Орловской области издало приказ о возобновлении проведения физкультурных и спортивных мероприятий в регионе. Напомним, все соревнования были отменены еще этой весной в соответствии с указом губернатора Андрея Клычкова. Он ввел тогда жесткие ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Часть ограничений была снята в июле 2020 года. Тогда управление спорта разрешило проводить мероприятия в усеченном формате и без присутствия зрителей. «Докоронавирусный» формат пока не будет восстановлен, но власти сняли еще часть ограничений. Управление приказало возобновить на территории Орловской области проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

При этом разрешено присутствие зрителей, но не более 30 процентов от вместимости спортивного объекта. Кроме того, по-прежнему сохраняется обязанность соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Ношение масок обязательно, перчаток – рекомендуется. Это касается не только зрителей, но и участников спортивных мероприятий.

Областные власти рекомендовали главам муниципальных образований Орловской области издать на своем уровне соответствующие нормативные акты и также возобновить на подведомственных им территориях проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

ИА «Орелград»