В Орле нацпроект «Образование» остался без конкурентов

Почти все «закупочные» деньги достались единственному поставщику.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала итоги проверки расходования средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка». Он является частью нацпроекта «Образование». В его рамках был создан центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Созвездие Орла», а также детский технопарк «Кванториум». Кроме того, в девяти районах для школ было закуплено спортивное оборудование и отремонтированы спортзалы.

Аудиторы отметили, что целевые индикаторы были достигнуты, то есть результат имеется. Однако процесс реализации проекта вызвал у экспертов вопросы. В частности, сообщается о нарушениях законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

«В ряде случаев установлены факты несоответствия технических характеристик, предусмотренных документацией о закупке, фактически поставленным товарам, а также отдельных нарушений при приемке и оплате оборудования, закупленного для технопарка «Кванториум», выразившихся в оплате товара в отсутствие документа, подтверждающего его качество, — говорится в сообщении КСП. — По итогам аудита закупок отмечено, что 98 процентов закупок на создание детских технопарков «Кванториум» было осуществлено у единственного поставщика».

При проверке закупок для «Созвездия Орла» были вскрыты случаи «несоответствия заключенных договоров требованиям, предусмотренным документацией о закупке, а также отсутствия претензионной работы по фактам отдельных нарушений установленного контрактом срока». Правда, еще до окончания проверки заказчик потребовал уплаты неустоек от недобросовестных поставщиков, и его требования были исполнены.

Контрольно-счетная палата также отмечает, что достигнутые целевые показатели являются промежуточными. «Основные индикаторы установлены по итогам 2024 года, и их исполнение потребует обеспечения положительной динамики значений показателей на протяжении всего периода реализации регионального проекта», — подчеркнули в КСП.

ИА «Орелград»