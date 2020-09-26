Орловские детсады и школы останутся без своих медиков

Правительство региона представило план «спасения экономики»

Правительство Орловской области официально утвердило основные направления бюджетной политики на 2021-2023 годы. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности главы региона Вадим Соколов. Как уже рассказывал «Орелград», документ был разработан с учетом последствий, которые экономике региона принесла и еще принесет пандемия новой коронавирусной инфекции. Экономить предлагается буквально на всем.

В частности, правительство поставило задачу «оптимизации расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы». Для ее решения предусмотрено целых 13 пунктов, и ни один из них жителей региона не порадует.

Прежде всего, чиновникам предпишут проводить «мониторинг непревышения значений целевых показателей заработной платы». Напомним, что каждый регион обязан выдерживать по графику определенное соотношение уровня зарплат работников бюджетной сферы, к примеру, учителей и медиков, к среднеобластному уровню зарплаты. Это одно из поручений президента РФ Владимира Путина. Получается, что орловским чиновникам поручат как бы сдерживать рост зарплат определенных категорий бюджетников, чтобы он не превышал запланированные графиком минимальные соотношения.

Также правительство запланировало передачу несвойственных для бюджетных учреждений функций на аутсорсинг. В частности, речь идет о теплоснабжении, организации питания школьников, уборке помещений и подвозе учеников в школы. Все это предполагается отдать сторонним фирмам. Кроме того, документом запланирован вывод медицинских работников детских садов и школ в систему здравоохранения.

Другие пункты плана по «спасению экономики» не выглядят более оптимистично. Например, предполагается укрупнение или объединение учреждений Орловской области, загруженных менее чем на 50 процентов, и уменьшение численности обслуживающего персонала и так называемых непрофильных специалистов, в том числе сторожей, поваров, уборщиков, водителей, завхозов, электриков, рабочих, слесарей и плотников.

Предполагается создание центров коллективного пользования, которые в документе важно названы высокооснащенными кабинетами. Такие центры должны появиться на базе отдельных школ, дворцов культуры, музеев, библиотек и колледжей. По сути, они будут общими для нескольких учреждений.

Помимо прочего, в планах правительства значится продажа излишнего имущества и консервация неиспользуемого имущества учреждений. Также чиновникам предстоит провести «анализ возможностей выделения земельных участков для их последующей реализации или сдачи в аренду».

ИА «Орелград»