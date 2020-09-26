Орловские школьники напишут итоговое сочинение 2 декабря

Неудачникам основного этапа дадут второй и третий шансы в 2021 году.

Определены сроки и места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2020-2021 учебном году. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО). Итак, основной срок назначен на 2 декабря 2020 года. Второй и третий шансы будут даны выпускникам 3 февраля и 5 мая 2021 года – на эти дни намечено проведение дополнительных этапов. Воспользоваться ими смогут те, кто в основной день получит неудовлетворительный результат, не придет на испытание или же не сможет дописать сочинение по уважительной причине.

«Успешное написание сочинения является для обучающихся 11-х (12-х) классов допуском к государственной итоговой аттестации, — напомнили в ОРЦОКО. — Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение».

Чтобы пройти это испытание, выпускникам надо будет зарегистрироваться. Процедура для учеников будет проходить в их же школах, так же и для обучающихся в ссузах – в стенах их учебных заведений. А вот выпускникам прошлых лет заявления придется подавать в районные или городские отделы образования по месту жительства.

Заявления на участие в итоговом сочинении и изложении необходимо подать не позднее, чем за две недели до даты его проведения, отметили в ОРЦОКО. То есть тем, кто желает написать его 2 декабря, зарегистрироваться надо в период с 9 по 18 ноября 2020 года; для участия в сочинении 3 февраля — с 11 по 20 января 2021 года; для участия 5 мая — с 12 по 21 апреля 2021 года.

«Обучающиеся СПО, выпускники прошлых лет могут принять участие в итоговом сочинении по желанию в любую из указанных дат», — добавили в Центре.

ИА «Орелград»