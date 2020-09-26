Орловский коммунальщик пожаловался на низкие тарифы

Предельный индекс тарифообразования мешает развитию «водного» бизнеса.

В администрации райцентра Ливны обсудили работу муниципального водопроводного хозяйства. В ходе беседы были вскрыты системные проблемы, о которых специалисты говорят между собой. Как уточнили в ливенской мэрии, доклад представил директор МУП «Водоканал» Егор Бондарев. Он рассказал об итогах работы предприятия за 8 месяцев 2020 года.

В частности, глава МУПа указал на снижение доходов предприятия от реализации воды и водоотведения. За отчетный период времени, согласно приведенной статистике, убыток «Водоканала» по данному направлению составил 4,3 миллиона рублей. При этом расходы предприятия составили 27,3 миллиона. Докладчик назвал основные причины убыточности. По его мнению, заключаются они в низком предельном индексе роста тарифов по водоотведению и снижении объемов водопотребления и водоотведения потребителями.

Напомним, предельный индекс роста тарифов ежегодно для каждого региона устанавливает правительство страны. В самих регионах действуют местные предельные индексы, рассчитанные для каждого муниципального образования. Все это необходимо для того, чтобы рост тарифов не был резким и необоснованным и не ударил бы по кошельку простых граждан. Но у коммунальщиков, видимо, имеется свой взгляд на этот механизм. По словам Егора Бондарева, «держаться на плаву помогают доходы от прочих видов деятельности, которые составили 6,4 миллиона рублей».

«Дебиторская задолженность на 1 сентября сложилась в сумме более 12,4 миллиона рублей, в том числе 7,4 миллиона — долг населения, 2,1 миллиона — бюджетной сферы (в основном, региональный бюджет), — отметил докладчик. — К сожалению, проводимая претензионная работа, судебная, существенно ситуацию не меняет, судебные приставы разводят руками – с большинства должников нет возможности взыскать долги. Несмотря на наличие дебиторской задолженности, предприятие своевременно выполняет обязательства по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и перед работниками предприятия».

ИА «Орелград»