Полсотни боеприпасов обезвредили под Орлом

Спасатели-взрывники отвели угрозу от жителей Кромского района.

Главное управление МЧС России по Орловской области рассказало об очередных обезвреженных опасных находках времен Великой Отечественной войны. Хоть и прошло уже более 70 лет, в регионе ежедневно находят боеприпасы. Каждый из них угрожает взрывом и трагическими последствиями.

На этот раз сотрудники группы специальных (взрывных) работ областной поисково-спасательной службы обезвредили 48 взрывоопасных предметов. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС, спасатели-взрывники выезжали в Кромской район. Они работали возле деревни Гуторов. В результате там были извлечены из земли, а затем обезврежены семь снарядов калибра 75 мм, одиннадцать снарядов калибра 50-мм, восемь снарядов калибра 45 мм, а также 22 минометные мины различного калибра.

«В связи с проведением работ на земле увеличивается количество найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны, — отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Они представляют огромную опасность для людей. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам».

ИА «Орелград»