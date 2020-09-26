Проблемы народного пения обсудят в Орле

26.9.2020 | 11:52 Культура, Новости

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Всероссийскую научную конференцию проведет Орловский институт культуры.

Орловский государственный институт культуры выступит организатором Всероссийской научно-практической конференции «Взаимодействие учреждений образования и культуры в развитии народно-певческого исполнительства в регионах России». Она пройдет в ОГИК 17-18 декабря 2020 года. К участию в ней уже приглашены научные работники, специалисты учреждений культуры, преподаватели и студенты вузов, руководители творческих коллективов и представители общественных организаций со всей страны.

Как пояснили организаторы, основная цель конференции – изучить существующие проблемы взаимодействия учреждений образования и культуры и найти пути их решения в интересах развития народно-певческого исполнительства в разных российских регионах.

В рамках конференции будут работать тематические секции и круглые столы, пройдут творческие показы народно-певческих коллективов и мастер-классы преподавателей образовательных учреждений. Также участники конференции обсудят современные тенденции развития профессионального и любительского народно-певческого исполнительства и технологии, которые учреждения культуры используют для сохранения и поддержки этого вида исполнительства на региональном и муниципальном уровне.

ИА «Орелград»

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