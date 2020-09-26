Захоронения под Орлом обновили

26.9.2020 | 9:40 Новости, Общество

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Власти Ливен отчитались о ремонте мемориальных объектов.

Как сообщает администрация города Ливны, в райцентре уже в полном объеме освоены денежные средства, выделенные на обновление мемориальных объектов. Из муниципальной казны поступило 85,3 тысячи рублей, из областной – 369,2 тысячи. Напомним, правительство региона ежегодно предоставляет средства на ремонт памятников всем городам и районам. Финансирование происходит в рамках госпрограммы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

В Ливнах выделенные средства потратили на проведение ремонта и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории города. В мэрии подчеркнули, что в этом году косметический ремонт был проведен на всех мемориальных объектах, включая памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Вечный огонь, Книгу Памяти и Аллею Героев.

«Благоустроена территория братского захоронения советских солдат, погибших в 1943 году, расположенного на улице Воронежская, — отметили в администрации. – Там была произведена укладка тротуарной плитки и поребриков, установка новых скамеек и урн».

Кроме того, ряд работ в Ливнах финансируется по федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Финансирование текущего года составляет около 330 тысяч рублей. В рамках этой программы на территории старого заливенского кладбища был установлен мемориальный знак в память о павших в годы ВОВ советских солдатах.

ИА «Орелград»

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