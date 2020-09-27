Орловчанка простила отца, угрожавшего ее убить

Семейная ссора едва не привела к кровавой развязке.

Вступило в законную силу постановление по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Орла по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Оно было рассмотрено мировым судом Заводского района областного центра. Из материалов следует, что подсудимый крайне напугал свою дочь.

В тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения. На этой почве между ним и дочерью вспыхнула ссора. Словесный конфликт едва не перерос в расправу. Пьяный отец схватил кухонный нож и замахнулся им на дочь. При этом он крикнул: «Я тебя сейчас зарежу!». К тому моменту ситуация накалилась до такой степени, что потерпевшая восприняла угрозу реально. Спасая свою жизнь, она убежала в одну из комнат и закрылась там.

Уголовное дело дошло до суда, но перед началом рассмотрения от адвоката подсудимого поступило ходатайство о его прекращении в связи с примирением сторон. Дочь пояснила, что претензий к отцу больше не имеет, так как он «устранил ей все негативные последствия, причиненные преступлением».

Она не захотела привлекать его к уголовной ответственности, тем более что ранее он не был судим. Дочь также рассказала, что отец помогает ей финансово и что он совершенно искренне принес ей извинения. В результате суд удовлетворил ходатайство и постановил прекратить уголовное дело, поскольку дочь полностью простила своего отца.

ИА «Орелград»