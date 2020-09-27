Орловец в суде оспорил законность обязанности покупать маски

Житель Орла вступил в жаркий спор в рамках административного процесса.

Как сообщает суд Северного района Орла, местному жителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Его оштрафовали за нахождение в магазине без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В суде поведали некоторые подробности этой истории. Дело в том, что без маски в гипермаркете «Линия-2» орловец попался еще 13 мая 2020 года. В рамках рассмотрения заведенного на него административного дела было установлено, что он «не использовал средства индивидуальной защиты органов дыхания при входе, нахождении и передвижении по магазину».

Тем самым мужчина нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности. Напомним, такой режим правительство Орловской области ввело еще в марте 2020 года и до сих пор не отменило. Также мужчина нарушил требования, установлены апрельским указом губернатора Андрея Клычкова.

Примечательно, что свою вину в судебном заседании он не признал. По мнению орловца, средства индивидуальной защиты, маски в частности, должны раздаваться в магазинах бесплатно. Кроме того, по его версии, требование о необходимости приобретения маски является нарушением административного, гражданского и уголовного законодательства со стороны администрации торгового предприятия.

Также мужчина указал, что должностным лицом по его делу не было проведено административное расследование, а это уже является процессуальным нарушением. На основании всего перечисленного он потребовал прекратить производство по административному материалу.

Однако суд все-таки признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. А при назначении наказания учел нее только характер совершенного административного правонарушения, но и личность виновного.

ИА «Орелград»