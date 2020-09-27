В Орле чиновники усовершенствуют закупки чиновников

Систему закупок для государственных и муниципальных нужд ожидает встряска.

Правительство Орловской области взяло курс на совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд. Такая задача поставлена в рамках реализации бюджетной политики. Напомним, на днях правительство утвердило основные направления своей политики на ближайшие три года. Конкретно систему госзакупок собираются усовершенствовать за счет четырех основных мер.

Первая заключается в оптимизации расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений региона. Вторая мера – это увеличение объемов совместных закупок, проводимых для нужд исполнительных органов государственной власти и учреждений.

В рамках третьего пункта правительство распорядилось провести анализ закупок малого объема, после чего должно быть принято решение «о целесообразности применения специализированного программного обеспечения для проведения закупок малого объема на единой электронной площадке».

И, наконец, четвертая мера – это включение требований по организации закупок, в том числе по централизации закупочной деятельности, совместным закупкам и предварительной экспертизе ценообразования в состав условий предоставления субсидий местным бюджетам.

Как уже рассказывал «Орелград», ранее Контрольно-счетная палата проверила на систему госзаукупок, сложившуюся в Орловской области. Аудиторы провели анализ закупок за первую половину 2020 года, денежный эквивалент которых составил 1,192 миллиарда рублей. Было установлено, что по сравнению с 2019 годом объем закупок увеличился на 12,3 процента.

На долю неконкурентного сектора пришлось 10,5 процента общего объема закупок. При этом доля закупок, осуществленных структурными подразделениями областной администрации у единственного поставщика, по сравнению с прошлым годом выросла на 5 процентов. Правда, причиной этого назвали пандемию COVID-19.

Отметим, что половина всех закупок органов государственной власти в этом году пришлась на департамент здравоохранения. Доля департамента финансов составила 17,6 процента, департамента образования — 12,7 процента. Среди недостатков, негативно влияющих на экономическую эффективность закупок, КСП назвала некорректное формирование и обоснование начальной максимальной цены контракта, установление требований, ограничивающих круг потенциальных поставщиков, отсутствие конкурентного рынка для отдельных видов товаров, работ и услуг, отсутствие квалификации участников закупки и другое.

ИА «Орелград»