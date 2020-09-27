В Орле наказали кредитора, замучившего жену должника

Микрокредитная компания оказалась не в меру назойливой.

В Орле служба судебных приставов привлекла к административной ответственности микрокредитную компанию, которая чересчур навязчиво пыталась «выбить долг» у своего клиента. В нарушение требований закона переговоры она вела не с самим заемщиком, а с его женой.

Как пояснили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, ранее мужчина взял микрозайм. При заключении договора в графе «телефон друга или родственника» он указал номер телефона супруги и дал согласие на взаимодействие с третьими лицами. То есть в случае, если бы кредитору не удалось с ним связаться, можно было смело звонить его жене.

«После возникновения просроченной задолженности по договору микрозайма мужчина направил в микрокредитную компанию уведомление об отзыве согласия на взаимодействие с третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, — рассказали в УФССП. — Однако, звонки на телефон супруги гражданина не прекратились».

По заявлению должника приставы провели проверку и пришли к выводу, что микрокредитнаая компания действовала неправомерно. В результате на нее было заведено административное дело. Фирму привлекли к ответственности по ч.1 ст.14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

Административные материалы были переданы в суд для рассмотрения. Вина организации была доказана. Фирму оштрафовали на 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»