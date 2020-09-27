Вадима Тарасова назначили главным по Индии

Вице-губернатор возглавил двустороннюю рабочую группу.

Правительство Орловской области создало двустороннюю рабочую группу по взаимодействию региона с Республикой Индия. Новый коллегиальный орган возглавил Вадим Тарасов, занимающий должность заместителя губернатора по экономике и финансам. Всего в нее включено 13 человек, включая Кумара Маниша, зампреда комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Индии Союза «Московская торгово-промышленная палата».

Как следует из положения о рабочей группе, это будет совещательный орган, ответственный за развитие сотрудничества Орловской области с Индией в самых разных сферах. Основной формой ее деятельности станут заседания. Проводить их группе предписано «по мере необходимости решения вопросов, возникающих в ходе работы по взаимодействию Орловской области с Республикой Индия», но не реже двух раз в год.

Новый совещательный орган получил право запрашивать необходимую ему информацию у органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, а также приглашать на свои заседания чиновников областного уровня.

ИА «Орелград»