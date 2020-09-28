Аналитики назвали причину спада в орловском машиностроении

В Орловской области зафиксировано снижение показателей работы машиностроителей.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области машиностроительный сектор представлен такими видами деятельности, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий, машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. На начало 2020 года этот сектор региональной экономики был представлен 153 предприятиями и организациями.

По итогам восьми месяцев 2020 года в секторе машиностроения наблюдался спад производства, отметили в Орелстате. Ключевой причиной этого аналитики назвали снижение спроса на выпускаемую продукцию. Причем снижение показателей работы отмечено практически во всех подотраслях. Так, индекс производства за январь-август 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий сложился на уровне 92,6 процента.

В сфере производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, падение показателей составило 19 процентов, в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов показатели снизились на 3 процента. При этом, по подсчетам статистиков, в 2019 году в развитие машиностроительного комплекса Орловской области было вложено 719 миллионов рублей. Эти инвестиции в основной капитал составили 7,7 процента от общего объема инвестиций в промышленное производство.

ИА «Орелград»