Клычков подобрал Дубровскую в советники

Вместе с Муромским в «серый дом» пойдет работать бывшая заместитель мэра Орла.

У губернатора Орловской области появился еще один новый советник. Вслед за Александром Муромским работать советником Клычкова станет экс-заместитель мэра Орла Раиса Дубровская. Об этом сообщает «Вечерний Орел» со ссылкой на собственные источники.

Как уже писал «Орелград», Дубровская хотела баллотироваться на новых выборах в горсовет. Однако даже не прошла процедуру праймериз. Напомним, такое предварительное голосование за своих кандидатов устраивает «Единая Россия». Результаты внутрипартийных выборов Дубровская посчитала ошибкой и даже пожаловалась на результаты голосования секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку. Впрочем, пройти в новый состав горсовета ей это не помогло.

Дубровская была депутатом пяти созывов Орловского горсовета, директором школы в Лужках, последние годы работала замом мэра Новикова в городском парламенте.

Жители Лужков неоднократно критиковали Раису Дубровскую. Она попала в центр скандала весной 2019 года, когда в Орле обсуждали строительство завода напольных ПВХ-покрытий. На апрельской сессии горсовета она сказала, что избиратели её округа ратуют за строительство предприятия. После этого жители Лужков обвинили Дубровскую в «наглой лжи» и попросили мэра Василия Новикова рассмотреть ее поведение на комиссии по этике. Дубровская не согласилась с обвинениями. В итоге никаких санкций к ней руководство парламента не применило.

ИА «Орелград»