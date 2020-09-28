Клычков подобрал Дубровскую в советники

28.9.2020 | 14:40 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Вместе с Муромским в «серый дом» пойдет работать бывшая заместитель мэра Орла.

У губернатора Орловской области появился еще один новый советник. Вслед за Александром Муромским работать советником Клычкова станет экс-заместитель мэра Орла Раиса Дубровская. Об этом сообщает «Вечерний Орел» со ссылкой на собственные источники.

Как уже писал «Орелград», Дубровская хотела баллотироваться на новых выборах в горсовет. Однако даже не прошла процедуру праймериз. Напомним, такое предварительное голосование за своих кандидатов устраивает «Единая Россия». Результаты внутрипартийных выборов Дубровская посчитала ошибкой и даже пожаловалась на результаты голосования секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку. Впрочем, пройти в новый состав горсовета ей это не помогло.

Дубровская была депутатом пяти созывов Орловского горсовета, директором школы в Лужках, последние годы работала замом мэра Новикова в городском парламенте.

Жители Лужков неоднократно критиковали Раису Дубровскую. Она попала в центр скандала весной 2019 года, когда в Орле обсуждали строительство завода напольных ПВХ-покрытий. На апрельской сессии горсовета она сказала, что избиратели её округа ратуют за строительство предприятия. После этого жители Лужков обвинили Дубровскую в «наглой лжи» и попросили мэра Василия Новикова рассмотреть ее поведение на комиссии по этике. Дубровская не согласилась с обвинениями. В итоге никаких санкций к ней руководство парламента не применило.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования