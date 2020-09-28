Общегородской массовый субботник решили провести в Орле

28.9.2020 | 7:17 ЖКХ, Новости

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Администрация областного центра отвела месяц на уборку города.

Постановление «О проведении санитарно-экологического месячника и общегородского субботника» издала администрация города Орла. Мероприятие растянется ровно на месяц. Оно стартует 1 октября и продлится до 31 октября 2020 года. Общегородской субботник назначен на 17 октября. Территориальным управлениям по районам администрации города Орла уже даны соответствующие поручения. Именно они будут обязаны «организовать работу по санитарной очистке территорий районов».

Так, до 9 октября предстоит определить территории, на которых будет проводиться уборка. Кроме того, мэрия заранее соберет с мест информацию о предполагаемом количестве участников общегородского субботника. Этим займется отдел по природопользованию. Муниципальный контракт на прием и утилизацию отходов, собранных «с мест несанкционированного размещения», планируется заключить с АО «ЭкоСити».

Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» предписано обеспечить участников субботника расходными материалами и организовать транспортное обслуживание. Кроме того, в рамках мероприятия запланирована масштабная «посадка зеленых насаждений».

ИА «Орелград»

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