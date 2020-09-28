В Орле изменят закон об основах охраны здоровья

Пациенты в Орловской области получат дополнительные гарантии.

Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении рассмотрел поправки в Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области». Связано это, в основном, с изменениями на федеральном уровне. В частности, в стране будет действовать Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медизделиями и спецпродуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов регионов.

Это сделано для увеличения доступности препаратов, предоставляемых в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Поправки в региональный закон позволят наделить областных чиновников полномочиями по ведению регионального сегмента этого регистра.

Кроме того, законопроектом также предусматривается, что обеспечение населения лекарственными препаратами в рамках территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи будет осуществляться в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Последний, кстати, утверждается правительством Российской Федерации.

ИА «Орелград»