В Орле на автовокзале иномарка сбила мотоциклиста

28.9.2020 | 11:18 Новости, Происшествия

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Байкера увезли в больницу.

В субботу, 26 сентября в ДТП в Орле пострадал байкер. Мотоцикл и иномарка не смогли разъехаться на перекрестке в районе орловского автовокзала.

Около 16.00 44-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» ехала по Комсомольской со стороны улицы Авиационной в направлении Карачевского шоссе. На перекрестке ей нужно было свернуть налево. Выполняя маневр, женщина сбила 44-летнего мотоциклиста на «Сузуки», который двигался ей  навстречу.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, в результате аварии водитель мотоцикла получил травмы. Мужчину госпитализировали в ООКБ.

ИА «Орелград»

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