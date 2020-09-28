В Орле на автовокзале иномарка сбила мотоциклиста

Байкера увезли в больницу.

В субботу, 26 сентября в ДТП в Орле пострадал байкер. Мотоцикл и иномарка не смогли разъехаться на перекрестке в районе орловского автовокзала.

Около 16.00 44-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» ехала по Комсомольской со стороны улицы Авиационной в направлении Карачевского шоссе. На перекрестке ей нужно было свернуть налево. Выполняя маневр, женщина сбила 44-летнего мотоциклиста на «Сузуки», который двигался ей навстречу.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, в результате аварии водитель мотоцикла получил травмы. Мужчину госпитализировали в ООКБ.

ИА «Орелград»