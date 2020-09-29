Организатор автопирамиды в Орле получил 10 лет колонии

Облсуд не нашел оснований для изменения обвинительного приговора.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения приговора, вынесенного ранее Заводским районным судом областного центра.

Напомним, организатор так называемой автопирамиды получил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его признали участником преступного сообщества, совершившего мошенничество при продаже 85 автомобилей.

Орловский облсуд признал такое наказание законным и справедливым. Кратко напомним суть обвинения. Дело было заведено на гендиректора компании «Автопрестиж57», который был «одновременно участником территориального структурного подразделения преступного сообщества в Орле». Мошенник фактически замаскировал свой офис под автосалон. Он предлагал услуги посредника при продаже автомобилей.

На самом деле мужчина попросту обманывал клиентов, хотя создавал видимость серьезной работы, например, заключал договоры с клиентами и принимал от них автомобили со всеми документами и ключами. Но все это добро он затем «обращал в пользу третьих лиц на возмездной основе». Приговор был обжалован стороной защиты, которая сочла его чрезмерно суровым.

«Суд апелляционной инстанции убедился, что наказание назначено подсудимому в полном соответствии с требованиями закона, с учетом всех данных о его личности, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, их количества, его роли, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, — сообщили в пресс-службе облсуда. — Назначенное наказание суд апелляционной инстанции признал справедливым и соразмерным содеянному».

ИА «Орелград»