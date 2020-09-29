Орловцев обяжут следить за плодородием земли

В регионе введут новые обязанности для владельцев участков.

Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении рассмотрел проект внесения изменений в закон «О регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области». Большинство поправок носят технический характер, по сути, приводя региональный акт в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Также закон будет дополнен статьей 6.1, устанавливающей обязанности собственников и арендаторов земельных участков, землепользователей и землевладельцев по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения. В частности, они будут обязаны «осуществлять производство сельхозпродукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду».

Им придется соблюдать все нормы и правила в сфере обеспечения плодородия земель сельхозназначения, представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов, обеспечить доступ к участкам представителям бюджетных учреждений, уполномоченных на проведение обследований земли. Также землевладельцам надо будет информировать органы исполнительной власти о фактах деградации земель сельхозназначения и загрязнения почв на таких участках.

ИА «Орелград»