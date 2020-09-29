«Свободное пространство» перенесло открытие сезона из-за коронавируса

Все ранее приобретенные билеты на премьеры орловского ТЮЗа остаются действительными.

Открытие 44-го театрального сезона в орловском театре «Свободное пространство» перенесено из-за ухудшения ситуации по коронавирусу в регионе. Об этом сказано в сообщении на странице театра в Сети.

Решение о переносе долгожданного открытия нового сезона в самом театре назвали «сложным». Однако оно продиктовано заботой о зрителях и сотрудниках.

— Премьера «Кармен. История Хосе», назначенная на 2 октября переносится на 16 октября 18.30. Соответственно 3 октября переносится на 17 октября 18.00, а спектакль «Лес» с 4 октября переносится на 18 октября 17.00. Даты перенесенных спектаклей являются предварительными. Все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации. Следите за информацией на нашем сайте и социальных сетях, — написано в сообщении на странице ТЮЗа в соцсети.

Сообщается, что все ранее приобретенные билеты действительны с сохранением ряда и места. Если по какой-либо причине зрители не смогут прийти в театр на перенесенный спектакль, администрация ТЮЗа пообещала вернуть полную стоимость билета.

ИА «Орелград»