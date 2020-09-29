В ДТП в Орле пострадала трехлетняя девочка

29.9.2020 | 9:48 Новости, Происшествия

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Ребенок был пассажиром одной из машин – участниц аварии.

Вчера, 28 сентября в ДТП на улице Комсомольской в Орле пострадала маленькая девочка. Как уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД, трехлетний ребенок был пассажиром автомобиля «Рено», водитель которого на перекрестке «не заметил» другое авто.

Авария произошла в 18.30. 43-летний водитель «Рено» ехал по улице Комсомольской со стороны улицы Дарвина. При повороте налево на Авиационную произошло столкновение с автомобилем «Ауди», который двигался во встречном направлении.

Сообщается, что ребенок пострадал не сильно: несмотря на травмы, госпитализация девочке не потребовалась.

ИА «Орелград»

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