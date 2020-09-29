В Орле машина сбила 13-летнего мальчика

29.9.2020 | 10:04 Новости, Происшествия

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Он переходил дорогу не по «зебре»

Вчера, 28 сентября в Орле произошло ДТП: 13-летний мальчик перебегал дорогу не по «зебре» и попал под колеса авто.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария случилась около 18.00. 24-летний водитель «Киа» двигался по улице Цветаева. В районе дома №7А иномарка наехала на мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте, уточнили в ведомстве.

В результате ДТП мальчик получил травмы, врачи назначили ему амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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