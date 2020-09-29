В Орле наказали ветврача, разрешившего торговать просрочкой

29.9.2020 | 16:49 Новости, Общество

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Специалист оформил документы на продукцию с истекшим сроком годности.

В Орловской области ветеринарный врач государственной службы был привлечен к ответственности за ввод в оборот просроченной продукции. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Нарушение требований закона было выявлено в сентябре 2020 года в ходе анализа данных, внесенных в государственную информационную систему «Меркурий».

«Были установлены факты оформления ветеринарным врачом БУОО «Ливенская городская СББЖ» ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме (эВСД) на мясную продукцию, не соответствующую требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции», а именно с истекшим сроком годности, для реализации в пищу людям», — уточнили в ТУ Россельхознадзора.

Отметим, что речь идет о полуфабрикатах — крыле индейки. На ветврача завели административное дело по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ и оштрафовали, а просроченную продукцию тут же изъяли из оборота. Примечательно, что в ТУ Россельхознадзора рассказали и еще об одном нарушении, допущенном ветврачом Ливенской СББЖ.

Специалист через ту же систему оформил эВСД на мясную продукцию без указания сырья, из которого она была изготовлена, и учета сведений, подтверждающих безопасность этой продукции. Данная ошибка была признана критической. По факту выявленного нарушения ветврач также был привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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