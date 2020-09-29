В Орле приставы ловили водителей прямо на дорогах

29.9.2020 | 6:51 Новости, Общество

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В рамках очередного рейда были проверены три сотни машин.

В ходе совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД на наличие задолженности было проверено более 300 автовладельцев. Такие данные привели в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области. Подобные мероприятия два ведомства регулярно проводят совместными усилиями. На этот раз «улов» оказался богатым.

Сообщается, что в ходе рейда было выявлено 35 человек, задолжавших разные суммы в рамках исполнительных производств. Получается, что фактически каждый десятый проверенный приставами и сотрудниками ГИБДД водитель оказался должником. Кстати, всем им было предложено погасить обязательства на месте, при помощи переносного терминала. Тем, кто от этого отказался, явно не повезло. Так, в семи случаях на автомобили должников был наложен арест.

«Неоплаченные налоги, пенсионные взносы и административные штрафы – таков перечень основных видов задолженности, выявленных в ходе совместного рейда, — отметили в УФССП России по Орловской области. – Сотрудники дорожно-патрульной службы останавливали водителей для проверки документов, а судебные приставы, в свою очередь, выясняли, числятся ли они в должниках».

В ведомстве подчеркнули, что главная цель подобных рейдов — наглядная демонстрация гражданам последствий несвоевременного исполнения обязательств.

ИА «Орелград»

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