Дело «Орелсоцбанка» дошло до суда

Его расследовали почти семь лет.

Уголовное дело о растрате в «Орелсоцбанке» передано в суд. Об этом рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области. Речь идет о хищении членами преступной группы 670 млн рублей. Дело в отношении руководства бывшего орловского банка расследовали с 2013 года. Тогда в документах фигурировала сумма ущерба в 1,5 млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, в суд передано дело о растрате, совершенной организованной группой, в особо крупном размере.

— Следствием установлено, что декабре 2010 года один из владельцев акций ОАО «Орелсоцбанк» и, одновременно, член Совета директоров, в целях хищения денежных средств Банка создал организованную группу, в состав которой вошли генеральный директор кредитной организации и двое их знакомых. С декабря 2010 по декабрь 2011 года они оформляли на подконтрольных им юридических и доверенных физических лиц заведомо невозвратные кредиты. Всего сообщниками было похищено 670 млн 400 тыс рублей, принадлежащих Банку, что в последующем привело к невозможности возмещения кредитной организацией гражданам их банковских вкладов, — рассказали в СК.

Как уже писал «Орелград», лицензия у единственного банка, зарегистрированного в Орловской области, была отозвана еще в 2012 году. В 2013-м в отношении его руководителя и владельца почти 20% акций Николая Лисютченко (экс-депутата Орловского облсовета) возбудили уголовное дело по подозрению в заключении «личных» сделок от имени банка на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. Еще 0,5 млрд рублей банк остался должен вкладчикам.

Кроме того, в 2013 году Агентство по страхованию вкладов выступило с заявлением о необходимости возбуждения против Лисютченко еще одного дела — по ст. 160 и 196 УК («Присвоение или растрата» и «Преднамеренное банкротство») в связи с выявлением фактов преднамеренного банкротства и хищения денежных средств. Документы, собранные и представленные АСВ, были приобщены к делу. Тогда следствие признало наличие признаков преднамеренного банкротства «Орелсоцбанка» и ущерба в размере 1,5 млрд. рублей.

ИА «Орелград»