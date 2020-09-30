Капремонт моста «Дружба» оценят аудиторы

КСП проверит эффективность расходования бюджетных средств.

Контрольно-счетная палата города Орла утвердила план своей работы на четвертый квартал текущего года. Одной из самых интригующих обещает стать проверка законности и результативности использования средств бюджета на капитальный ремонт моста «Дружба» через реку Ока. Аудит затронет весь 2019 год, прошедший период 2020 года, а также иные периоды — в случае необходимости.

Мероприятие, в первую очередь, затронет муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Орла». Сотрудникам КСП предстоит оценить эффективность и экономность расходования бюджетных средств, которые прошли через это учреждение. Добавим, что основанием для проведения проверки стало письмо, поступившее от депутатов Орловского горсовета предыдущего созыва.

Напомним, мост «Дружба» был открыт после ремонта в августе этого года. Довольно быстро на нем проявились некоторые дефекты, которые сразу стали предметом насмешек в Сети. Между тем, ранее официально сообщалось, что при ремонте «Дружбы» сэкономить удалось около 43 миллиона рублей. А срок гарантии, которую дал подрядчик, составляет 8 лет.

Как уже писал «Орелград», работы проводило ООО «Ремспецмост», которое стало вторым подрядчиком на данном объекте. Первый контракт был заключен с компанией «Региональные газораспределительные сети». Однако он был расторгнут по инициативе заказчика, а причиной назывались нарушения сроков исполнения работ и их низкое качество. Новый подрядчик приступил к работам в октябре 2019 года. Кстати, согласно первоначальным планам именно в конце 2019 года мост должны были открыть после ремонта.

ИА «Орелград»