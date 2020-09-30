Орловская область обошла Россию по числу алкоголиков

Региональные показатели превышают даже данные по ЦФО.

Довольно печальная статистика приведена в информации правительства Орловской области, которая иллюстрирует недавно принятую программу укрепления общественного здоровья. Согласно им в регионе число зарегистрированных больных с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы, составило по итогам первой половины 2019 года (более свежих официальных данных пока нет) 10 732 человека, по итогам всего 2018 года – 11 477 человек. Для сравнения, в 2017 году в Орловской области насчитывалось 11 742 алкоголика, в 2016-м — 12 213, в 2015-м – 13 999 человек.

При этом показатель распространенности (общей заболеваемости) алкоголизмом в расчете на каждые 100 тысяч жителей в Орловской области оказался пугающе высоким. В 2018 году он составил 1536 – то есть, такое количество больных алкоголизмом приходится в среднем на каждые 100 тысяч орловцев. В среднем по РФ за тот же период времени показатель составлял 937,5, по ЦФО – 1015.

Впрочем, это лучше показателей 2015 года, когда в Орловской области на каждые 100 тысяч жителей приходилось по 1836 алкоголиков, в РФ – по 1174,2, в ЦФО – по 1310,7. Также подсчитано, что в Орловской области в 2019 году было зарегистрировано 645 человек с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма. По итогам 2018 года показатель составлял 700 человек, 2017-го – 752.

Как следует из информации правительства, «региональные показатели превышают аналогичные показатели по Центральному федеральному округу и по стране в целом, что является основанием для проведения активной профилактической работы, направленной на снижение потребления алкоголя населением Орловской области».

ИА «Орелград»