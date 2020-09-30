Орловский сенатор объяснил Европе, зачем нужна вакцина

Владимир Круглый выступил с докладом на ассамблее в ПАСЕ.

Подробности сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», членом политсовета которого является Владимир Круглый. Впрочем, на заседании он выступил в другом качестве – как врач и как представитель Совета Федерации. Выступление сенатора от Орловской области прошло в дистанционном режиме. Его слушателями стали участники заседания комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

Тема доклада была заявлена так: «Отказ от вакцинации: серьезная проблема общественного здравоохранения». Орловский сенатор подметил, что в последние годы в целом в мире снижаются показатели иммунизации. По его мнению, это является следствием «дезинформации, распространяемой движениями против вакцинации.

В наши дни проблема только обострилась. Весь мир сражается с новой коронавирусной инфекцией, но зачастую в эту борьбу вмешивается политика. Например, Запад весьма критически отнесся к разработанной в России вакцине от COVID-19. Этот тот случай, когда политика идет вразрез со здравым смыслом.

«Как показывает опыт борьбы COVID-19, государства-члены Совета Европы должны сотрудничать в борьбе за предотвращение инфекционных заболеваний, — считает Владимир Круглый. — Готов продолжить работу моего коллеги (Игоря Каграманяна, известного российского специалиста в области здравоохранения – прим. «Орелград») и учесть все положительные практики, существующие в наших странах для выработки рекомендаций ПАСЕ по вакцинации при соблюдении баланса между вопросами прав человека и общественного здоровья».

Кроме того, Владимир Круглый принял участие в слушаниях на тему «Дискриминация в отношении лиц, страдающих хроническими заболеваниями». По его словам, очень важно оценить доступ к лекарственным препаратам для патогенетической терапии. «Будет очень интересен опыт разных стран в решении этой проблемы», — подчеркнул сенатор.

ИА «Орелград»