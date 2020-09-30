В Орле ребенок убил мать топором и гвоздодером

30.9.2020 | 11:11 Новости, Происшествия

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И едва не прикончил бабушку.

Жуткое убийство произошло вчера в Советском районе Орла. 17-летний парень решил убить мать и бабушку. Оружием он выбрал топор и гвоздодер.

Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, преступление произошло в квартире, где жила семья. Что толкнуло юношу на злодеяние, неизвестно. Сообщается лишь, что он целенаправленно избивал женщин ударами в голову. 53-летняя мать убийцы скончалась на месте, а вот 73-летнюю бабушку удалось спасти, так как парень сам позвонил в полицию и рассказал о содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Подозреваемого задержали. Ему хотят назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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