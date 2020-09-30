В Орловской области объявят мобилизацию доходов

Работой по мобилизации доходов займется правительство региона.

Власти Орловской области наметили основные направления своей налоговой политики на три года вперед. Главной из них станет работа по мобилизации доходов. Она будет проводиться по двум направлениям. Так, с одной стороны решать эту задачу будет региональная межведомственная комиссия по легализации заработной платы и объектов налогообложения. С другой стороны решением той же задачи займется межведомственная рабочая группа по координации мероприятий, «проводимых в целях повышения роли имущественных налогов в формировании регионального и местных бюджетов».

В документе подчеркнуто, что в 2021-2023 годах налоговая политика Орловской области будет ориентирована на мобилизацию собственных доходов «на основе экономического роста и развития доходного потенциала». В частности, предполагается совершенствование областного налогового законодательства и усиление работы по погашению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней.

Также правительство призовет чиновников к «активизации мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и привлечению к налогообложению обособленных подразделений, головные организации которых расположены за пределами Орловской области». Еще одним дополнительным источником дохода для бюджета должна стать легализация теневой занятости, тем более что львиную долю доходов казне приносит именно налог на доходы физических лиц.

Некоторые пункты нового плана, впрочем, подозрительно напоминают планы предыдущих лет. Например, документом предусмотрено повышение эффективности деятельности государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Орловской области, а также включение неэффективно используемого имущества в программу приватизации. Все это регион уже проходил в последние годы, но особого успеха не снискал.

ИА «Орелград»