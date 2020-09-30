В Сети высмеяли болты в креслах обновленного ливенского стадиона

В Ливнах обнаружили «мелочи», которые портят все впечатление от ремонта спортобъекта.

Фото «Уездный город Ливны»

В Ливнах местные жители высказывают претензии к недавно отремонтированному стадиону. Объект торжественно открыли 20 сентября. За 10 дней, прошедших с церемонии, ливенцы узнали, что заниматься спортом тут смогут далеко не все. А те, кто придет поболеть за любимую команду, рискуют, буквально, оказаться в неудобном положении.

В Сети появились фотографии кресел на трибунах стадиона. Прямо посередине на них вкручены большие металлические болты, сидеть на которых будет явно проблематично. При этом известно, что на ливенский стадион привезли порядка 300 старых кресел со стадиона им. Ленина в Орле.

В комментариях к фото люди пишут, что болты вкручены не просто так, а «чтоб меньше ёрзали и протирали сиденье, когда болеют на футболе». Кто-то посмеялся над этим фактом, а кто-то заявил, что ему стало «реально стыдно» за местное самоуправление.

Также в Сети появились и фото «новых» урн на объекте. В их роли выступают обрезанные пластиковые канистры.

Фото «Уездный город Ливны»

Как пишет издание «Уездный город Ливны», жители города уже узнали, что бесплатные занятия на стадионе возможны не для всех желающих, а «только для спортивных коллективов и школьных классов».

Как уже писал «Орелград», ремонт стадиона в Ливнах сделали за счет средств нацпроекта «Демография». Цена работ составила почти 40,5 млн рублей. На спортивном объекте появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, теннисный корт и баскетбольная площадка.

ИА «Орелград»