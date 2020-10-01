Депутат облсовета может возглавить ОГАУ

1.10.2020 | 11:16 Новости, Образование

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Владимира Масалова прочат на пост ректора.

Депутат Орловского областного Совета Владимир Масалов может стать ректором ОГАУ. Об этом пишет «Вечерний Орел» со ссылкой на свои источники в Минсельхозе РФ.

Масалов станет и.о ректора аграрного вуза уже с 5 октября, считает источник издания, знакомый с ситуацией.

Владимир Масалов много лет работал в ОрелГАУ. Он принимал участие в выборах ректора в ноябре 2016 года и составил серьезную конкуренцию действующему ректору Татьяне Гуляевой. После того, как Гуляева одержала победу, Масалов уволился из вуза. В 2017 году он стал директором института естественных наук и биотехнологии ОГУ. С 2018 года – депутат облсовета от «Единой России».

ИА «Орелград»

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