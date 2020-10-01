Французских мулардов закрыли на карантин под Орлом

Более 20 тысяч суточных утят перебрались под Орел из Европы.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, очередная партия племенных суточных утят была ввезена на территорию Орловского района одним из местных ООО. Птица прибыла из Франции. Всего в партии насчитывается 20 160 голов. Их выгрузка осуществлялась под контролем сотрудников ТУ Россельхознадзора и специалистов областного управления ветеринарию.

«На поступившую партию предоставлен полный пакет сопроводительных документов, при клиническом осмотре утята признаны здоровыми, и поставлены на карантин в аттестованное карантинное помещение, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Карантинирование будет проходить под контролем по утвержденному плану противоэпизоотических мероприятий».

В ведомстве уточнили, что упомянутый план был разработан в соответствии с ветеринарными требованиями при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Эти правила регламентируют условия перемещении между государствами-членами ЕАЭС суточных цыплят, индюшат, утят, гусят, страусят и инкубационных яиц.

Кстати, согласно приведенной статистике, в целом в этом году на территорию Орловского района было ввезено свыше 53,8 тысячи импортных суточных утят «с целью формирования родительского стада для дальнейшего воспроизводства птицы».

ИА «Орелград»