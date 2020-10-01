Орловец за 130 тысяч «не смог откупиться» от протокола

Мужчина погасил крупный долг по алиментам, но все равно был «осужден».

О том, чем чревато невыполнение обязанностей по уплате алиментов, наглядно показал случай, произошедший с жителем Заводского района города Орла. Он расстался с крупной суммой денег, но даже это не помогло ему уйти от наказания.

Как пояснили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, в Заводском отделе у приставов находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с орловца на содержание его несовершеннолетнего сына. Постепенно долг вырос до 130 тысяч рублей. Погашать его мужчина явно не спешил.

Меры к нему приставы принимали поэтапно, как и предусмотрено законом. Сообщается, что они регулярно проверяли его имущество, чтобы, например, можно было бы вычесть определенную сумму из его дохода или наложить арест на имущество с последующим выставлением на торги. Закончилось же все мерами административного воздействия.

Должника доставили в отделение судебных приставов, где на него составили протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Санкции последовали незамедлительно. Суд рассмотрел материалы в тот же день, признал мужчину виновным и наказал его 80 часами обязательных работ.

«Судебный пристав-исполнитель также предупредил гражданина о том, что, если он не приступит к выплате алиментов, то за административной ответственностью последует и уголовная, — рассказали в управлении ФССП. — После этого мужчина погасил 130 тысяч рублей задолженности по алиментам. Несмотря на это, административное наказание в виде обязательных работ гражданину все равно придется отбыть».

ИА «Орелград»