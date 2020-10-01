Под Орлом «Жигули» сбили женщину

1.10.2020 | 10:03 Новости, Происшествия

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Пешеход переходила дорогу в неположенном месте.

Вчера, 30 сентября на Знаменке произошло ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. В пресс-службе УГИБДД по Орловской области рассказали, что она переходила дорогу в неположенном месте.

Авария случилась около 20.00, когда на улице уже стемнело. За рулем ВАЗовской «пятнашки» ехал 29-летний парень. Машина двигалась по улице Советской со стороны улицы Школьной. 45-летняя женщина решила перейти дорогу в районе дома №84 по Советской и попала под колеса авто.

Сообщается, что пешеход получила травмы, ее пришлось госпитализировать. Судя по фото с места ДТП, удар был довольно сильным: у машины разбита левая передняя фара и треснуло лобовое стекло.

ИА «Орелград»

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