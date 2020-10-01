Потребовавших у пенсионера 40 млн рублей орловцев оставили в тюрьме

Сторона защиты пыталась обжаловать приговор.

Орловский областной суд оставил в силе приговор двум мужчинам, которые избили пенсионера и требовали у него 40 млн рублей. Как уже писал «Орелград», преступление произошло в деревне Козиновка летом 2018 года.

Преступники ворвались в дом к старику, будучи уверенными, что после продажи грузового транспорта тот разбогател. Разбойники требовали отдать им выручку. 83-летнего хозяина дома били по голове и рукам, угрожали расправой. А когда стало ясно, что денег у жертвы нет, злоумышленники все же решили не уходить с пустыми руками. Они забрали 15 000 рублей и электроинструмент из хозпостройки.

Решением суда первой инстанции орловцы получили сроки по 9 и 8 лет в колонии строгого режима.

— Указанный приговор был обжалован стороной защиты, которая ссылалась на недоказанность виновности осужденных, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

ИА «Орелград»