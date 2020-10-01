Стали известны подробности ДТП с маршруткой в Орле

1.10.2020 | 10:18 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Водитель «Опеля» выскочил на встречную полосу.

В пресс-службе регионального УГИБДД рассказали подробности вчерашней аварии на улице Октябрьской в Орле. Как уже писал «Орелград», около 20.00 «Опель Астра» врезался в маршрутку. Чтобы вытащить водителя иномарки, пришлось разрезать кузов.

Сегодня в ведомстве уточнили, что автомобиль под управлением 35-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с пассажирским ПАЗом.

Сообщается, что в аварии кроме водителя «Опеля» пострадали три пассажирки маршрутки. Это женщины 30, 22 и 55 лет.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования