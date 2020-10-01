Стали известны подробности ДТП с маршруткой в Орле

Водитель «Опеля» выскочил на встречную полосу.

В пресс-службе регионального УГИБДД рассказали подробности вчерашней аварии на улице Октябрьской в Орле. Как уже писал «Орелград», около 20.00 «Опель Астра» врезался в маршрутку. Чтобы вытащить водителя иномарки, пришлось разрезать кузов.

Сегодня в ведомстве уточнили, что автомобиль под управлением 35-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с пассажирским ПАЗом.

Сообщается, что в аварии кроме водителя «Опеля» пострадали три пассажирки маршрутки. Это женщины 30, 22 и 55 лет.

ИА «Орелград»