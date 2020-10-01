В Орле бизнесмена обвинили в незаконной торговле наушниками

1.10.2020 | 8:30 Новости, Экономика

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Товар у предпринимателя оказался контрафактным.

В Орле в ходе совместной проверки был вскрыт факт торговли контрафактными изделиями. Как сообщили в Орловской транспортной прокуратуре, ее вместе с сотрудниками этого ведомства провели специалисты таможенной службы. Они посетили одну из торговых точек, расположенных в областном центре.

Из сообщения надзорного органа следует, что в этом магазинчике местный бизнесмен торговал аудиоколонками и наушниками, «содержащими воспроизведение товарных знаков, сходных до степени смешения с зарегистрированными в установленном порядке товарными знаками». Словом, под видом брендов реализовывались подделки.

По итогам проверки Орловский транспортный прокурор возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака). Материалы были переданы в арбитражный суд. Он признал бизнесмена виновным, привлек к административной ответственности и вынес постановление о конфискации товара, не вписавшегося в рамки закона.

Добавим, что совместное мероприятие прокурорских работников и таможенников проходило в рамках «проверки исполнения требований законодательства в сфере ввоза на территорию Российской Федерации продукции легкой промышленности».

ИА «Орелград»

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