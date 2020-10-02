Орловцы испортили России интернет-статистику

По уровню доступа в интернет область оказалась только на 57 месте.

Специалисты Орелстата подметили интересную деталь – Орловская область, 57-й авторегион, оказалась на 57-м месте национального рейтинга по уровню активной вовлеченности населения во Всемирную паутину. Регион отстает от среднего показателя по России на 4,8 процентных пункта.

В Орелстате напомнили, что в соответствии с национальным планом к 2024 году высокоскоростным интернетом должны быть обеспечены 97 процентов российских семей. Орловская область пока далека от подобных показателей. По итогам 2019 года удельный вес домохозяйств, имевших возможность выхода в интернет, составил 67 процентов, а широкополосный доступ к Сети имели всего лишь 65,8 процента орловских домохозяйств. От среднероссийского уровня регион по этим показателям отстает на 9,9 и 7,8 процента соответственно. Впрочем, есть и позитивные данные.

«Доля жителей области когда-либо пользовавшихся сетью Интернет, выросла с 67,4 процента в 2014 году до 77,5 процента в 2019 году, — сообщили в Орелстате. — Причем регулярно, практически каждый день, в Сеть выходят 68,6 процента орловцев против 46,3 процента шесть лет назад».

Также подсчитано, что 7,7 процента орловских пользователей интернета составляет молодежь в возрасте от 15 до 19 лет, 12,8 процента – люди в возрасте от 30 до 34 лет, 10,8 процента – граждане старшего поколения, в возрасте от 60 до 74 лет. Социальными сетями пользуются три четверти жителей Орловской области.

ИА «Орелград»