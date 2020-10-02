Правительство РФ поддержит деньгами 487 орловских рабочих

Переживающему непростые времена заводу выделят бюджетные миллионы.

Одному из мценских заводов планируется выделить 7,1 миллиона бюджетных рублей. Об этом сообщило управление труда и занятости Орловской области. Деньги будут направлены на временное трудоустройство 487 работников, «занятых в связи с трудным экономическим положением предприятия неполную неделю».

«Эта сумма будет выделена в рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Орловском регионе, — уточнили в управлении. — Допмеры были включены в региональную программу содействия занятости населения совсем недавно».

Напомним, что сама программа реализуется сверху. Деньги выделяет в основном федеральный бюджет в соответствии с постановлениями правительства РФ. Субсидия для Орловской области, например, составляет около 21 миллиона рублей. Федеральный бюджет берет на себя 99 процентов финансирования данной программы, то есть доля Орловской области – всего 1 процент.

«На сегодняшний день соглашения на участие в ней с государственной службой занятости заключили 11 работодателей Орловской области, — продолжают в управлении. — Три из них участвуют в организации временной занятости для работников, находящихся под риском увольнения. Это уже упомянутый выше крупный завод, а также государственное унитарное предприятие, работники которого находятся в простое, и индивидуальный предприниматель. Общая численность участников мероприятия на сегодняшний день — 593 человека, планируемое госфинансирование — 12 миллионов рублей».

Кроме того восемь работодателей региона заключили соглашения об организации общественных работ для безработных, состоящих на учете в службе занятости. Планируется, что они примут на временные рабочие места 76 человек, а бюджету это обойдется в 1,4 миллиона рублей.

ИА «Орелград»