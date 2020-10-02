Суд под Орлом признал преступлением находку в огороде

2.10.2020 | 9:00 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Житель Орловской области внезапно стал преступником.

Залегощенский районный суд раскрыл детали процесса по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Его обвинили, а затем и признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывных устройств).

Преступником орловец стал, практически не выходя из дома. Как пояснили в суде, мужчина обрабатывал свой земельный участок. Во время работы он наткнулся на два артиллерийских калиберных жезлообразных осколочных снаряда. Позже эксперт установил, что это были советские боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Находки огородник перенес в свой сарай, где и хранил какое-то время. В правоохранительные органы мужчина не обращался. И напрасно этого не делал, потому что однажды правоохранители сами пришли к нему. Снаряды в сарае обнаружили и изъяли сотрудники регионального управления ФСБ. Все факты указывали на то, что мужчина незаконно приобрел и хранил у себя боеприпасы.

Впрочем, при вынесении обвинительного приговора суд учел принцип соразмерности наказания содеянному подсудимым. К тому же не было отягчающих вину обстоятельств. Мужчина получил 2 года лишения свободы со штрафом в размере 40 тысяч рублей. Суд постановил считать срок заключения условным. Испытательный срок, отведенный для исправления осужденного, также составит 2 года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования