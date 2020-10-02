Суд под Орлом признал преступлением находку в огороде

Житель Орловской области внезапно стал преступником.

Залегощенский районный суд раскрыл детали процесса по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Его обвинили, а затем и признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывных устройств).

Преступником орловец стал, практически не выходя из дома. Как пояснили в суде, мужчина обрабатывал свой земельный участок. Во время работы он наткнулся на два артиллерийских калиберных жезлообразных осколочных снаряда. Позже эксперт установил, что это были советские боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Находки огородник перенес в свой сарай, где и хранил какое-то время. В правоохранительные органы мужчина не обращался. И напрасно этого не делал, потому что однажды правоохранители сами пришли к нему. Снаряды в сарае обнаружили и изъяли сотрудники регионального управления ФСБ. Все факты указывали на то, что мужчина незаконно приобрел и хранил у себя боеприпасы.

Впрочем, при вынесении обвинительного приговора суд учел принцип соразмерности наказания содеянному подсудимым. К тому же не было отягчающих вину обстоятельств. Мужчина получил 2 года лишения свободы со штрафом в размере 40 тысяч рублей. Суд постановил считать срок заключения условным. Испытательный срок, отведенный для исправления осужденного, также составит 2 года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»