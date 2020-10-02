В Орле лихач набрал 131 штраф на 200 тысяч рублей

Только судебные приставы сумели убедить его расплатиться с государством.

Как пояснили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, речь идет о жителе областного центра, которого приставы аккуратно называют любителем быстрой езды.

Сообщается, что буквально на днях этот лихач принудительно оплатил 131 административный штраф, наложенный на него. Общая сумма задолженности превысила 200 тысяч рублей, причем около половины этой суммы составил исполнительский сбор. Поясним, что такой сбор взимается в случае, если должник добровольно в установленный законом срок не исполнил свои обязательства.

«Гражданин с завидным постоянством нарушал правила дорожного движения, в том числе в части превышения установленной скорости движения транспортного средства, — рассказали в управлении ФССП. — Но платить за любовь к быстрой езде мужчина не спешил».

В результате 131 исполнительный документ о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД поступил в Заводское районное отделение судебных приставов города Орла. Молодой человек оплатил штрафы только после того, как судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении его автомобиля.

«Принятые меры стали веским доводом для того, чтобы полностью погасить задолженность по административным штрафам и оплатить исполнительский сбор на общую сумму более 200 тысяч рублей», — резюмировала Наталия Булгакова, главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области.

ИА «Орелград»