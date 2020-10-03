Орловский губернатор объявил дикое поле памятником

3.10.2020 | 12:24 Культура, Новости

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Статус особо охраняемой придан территории в Краснозоренском районе.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков официально объявил дикое поле, расположенное в Краснозоренском районе, памятником природы регионального значения. Занятая им площадь объявлена особо охраняемой природной территорией регионального же значения. Губернатор утвердил и ее границы. Отныне данный объект официально стал памятником природы «Дикое поле».

Как уже писал «Орелград», ранее аналогичное решение было принято в отношении истока реки Ока. Департаменту надзорной и контрольной деятельности поручено оформить охранное обязательство и паспорт «Дикого поля», после чего сведения о новом памятнике будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Уточним, что данный объект находится в Краснозоренском районе, примерно в 1,2 километра к югу от деревни Рахманово. Его площадь составляет три гектара. Точные границы были определены при помощи метода спутниково-геодезических измерений.

Отныне на территории «Дикого поля» запрещается любая хозяйственная деятельность, способная нарушить сохранность этого памятника. В частности, губернатор запретил проезд и стоянку всех видов транспортных средств, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, организацию для них летних лагерей, сбор зоологических и ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов.

Также на территории «Дикого поля» запрещено уничтожение и повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, снятие плодородного слоя почвы, сбор и вывоз обломков гранита и песчаника.

ИА «Орелград»

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