Педагога университета императора Александра I будут судить в Орле

3.10.2020 | 12:35 Новости, Общество

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Женщина обвиняется в неоднократном получении взяток от студентов.

Орловская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала для рассмотрения в суд уголовное дело, возбужденное в отношении преподавателя местного филиала «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I».

Как пояснили в надзорном ведомстве, женщина была уличена в неоднократном получении взяток от студентов. Впрочем, так этот или нет, еще предстоит выяснить суду. Свою вину в совершении инкриминируемых ей преступных деяний она не признала, и ее еще предстоит доказать.

В транспортной прокуратуре уточнили, что преподаватель обвиняется в совершении 5 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).

«Следствием установлено, что в 2018 году обвиняемая неоднократно получала от студентов указанного образовательного учреждения денежные средства в размере 120 тысяч рублей, в том числе за изготовление выпускных квалификационных работ и успешную защиту на заседании Государственной экзаменационной комиссии», — рассказали в Орловской транспортной прокуратуре.

Добавим, что рассматривать это уголовное дело будет Советский районный суд города Орла.

ИА «Орелград»

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