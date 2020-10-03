Под Орлом поймали женщину с неизвестными растениями

Более трехсот растений женщина пыталась продать без документов.

Факт нарушения требований Федерального закона «О семеноводстве» был вскрыт специалистами управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Они провели очередной осенний рейд, посетив рынок в райцентре Змиевка. Там в их руки попалась торговка, простая гражданка, которая предлагала дачникам приобрести у нее посадочный материал.

Как уточнили в ТУ Россельхознадзора, на момент проверки в продаже у нее находилось восемь партий из 338 саженцев плодово-ягодных культур. Женщина уверяла, что это яблони, груши, вишни, слива, черешня, персик, абрикос и смородина. Однако подтвердить этого не смогла, так как документов на саженцы у нее не оказалось.

Специалисты говорят, что такие документы обязательны при продаже, поскольку они подтверждают сортовые и посадочные качества. В противном случае дачнику могут подсунуть «липовый» саженец, то есть совсем другой культуры, или продать больное растение. Покупатель попросту выбросит деньги на ветер.

Кроме того, документы необходимы, чтобы определить место происхождения саженцев. Нередко в Орловскую область посадочный материал привозит с теплого юга. В наших широтах такие саженцы зачастую не приживаются и погибают.

«Россельхознадзор напоминает, что в непроверенном посадочном материале могут содержаться вредители и возбудители болезней, покупать такие саженцы небезопасно, — отметили в ведомстве. — Кроме того, потратив немалые деньги на приобретение и не один год на выращивание, нет никакой гарантии, что вы получите ожидаемый результат».

Что касается торговки, то на нее составили административный протокол и оштрафовали.

ИА «Орелград»