Приставы в Орле попросили использовать «телефон доверия» по назначению

Орловцев призвали сообщать о коррупции, а не спрашивать о своих долгах.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области напомнило жителям региона о правилах работы ведомственного «телефона доверия». Обращения по нему принимаются круглосуточно, звонить можно по номеру (4862) 72-52-83. Однако использовать этот канал связи с приставами следует строго по назначению.

«Важно отметить, что «телефон доверия» не является справочным, — заявили в управлении ФССП. — Информация о наличии задолженности или о применении мер принудительного исполнения не предоставляется. Основное назначение сервиса — помощь гражданам в защите их законных прав и интересов».

Иными словами, по «телефону доверия» можно сообщать о «фактах проявления коррупционных действий», причем не только со стороны приставов, но и со стороны любых участников исполнительного производства. Хотя основное внимание, конечно, уделяется работникам ведомства. В УФССП заверили, что каждое обращение тщательно проверяется. Если в действиях должностного лица усматриваются нарушения, то к нему принимаются необходимые меры.

«Руководство управления ФССП России настоятельно просит граждан Орловской области незамедлительно сообщать о каждом факте противоправных действий судебных приставов по «телефону доверия», — добавили в ведомстве. – Конфиденциальность обращения гарантируется».

ИА «Орелград»