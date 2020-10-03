В Орле измерили уровень симпатии к налоговой службе

Налоговики остались довольны орловцами, а орловцы – налоговиками.

Инспекция ФНС России по городу Орлу обнародовала данные своего рода мониторинга качества оказания услуг и призвала местных налогоплательщиков продолжить эту практику. В ведомстве подчеркнули, что все анкеты используются для совершенствования и повышения качества обслуживания посетителей.

«За 8 месяцев текущего года в налоговую инспекцию ФНС России по городу Орлу поступило более 11,5 тысячи оценок и отзывов, — сообщили в управлении областной налоговой службы. — Только за август 2020 года работу налоговой инспекции оценили более 2 тысяч налогоплательщиков. Более 90 процентов оценок являются положительными».

В ведомстве объяснили, что оценить качество услуг можно несколькими способами. Например, с помощью смс-сообщения. В этом случае номер своего телефона надо дать налоговому инспектору, с которым общался налогоплательщик. На этот номер затем поступит сообщение с предложением оценить качество оказанной услуги по пятибалльной шкале.

Сделать это можно и с помощью терминала, установленного в налоговой инспекции. Для этого нужно просто следовать инструкции на экране. Желающие также могут на условиях анонимности ответить на вопросы при помощи онлайн-сервиса «Анкетирование» на сайте ФНС России.

ИА «Орелград»